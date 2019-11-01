Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно

Не перегружайте текст сотней бессмысленных скриншотов в духе «нажмите кнопку ОК». Иллюстрируйте только важное и непонятное.



Убирайте со снимка все лишнее:рабочий стол, закладки из браузера, рекламные блоки и так далее.



Следите, чтобы информацию со скриншота можно было считать без микроскопа. Уменьшайте окно приложения, чтобы все части интерфейса находились поближе друг к другу, и не было бесполезных пустых зон.



Выделяйте акцентами то, на что хотите обратить внимание читателя.



Придерживайтесь единого стиля акцентов. Используйте стрелочки только одного цвета, чтобы не путать людей.



Делайте аккуратно. Подготовить красивый скриншот — дело 1-2 минут. Зато он сразу улучшит первое впечатление о вашем продукте, тексте или издании.



Скрывайте конфиденциальную информацию: имена людей из личной переписки, номера транзакций, персональные данные пользователей и так далее.



Учитывайте дизайн площадки, для которой пишете. Белые скриншоты смазываются с белым фоном — надо добавить рамку. Иногда сайты добавляют рамки с помощью css, а иногда это надо сделать в графическом редакторе — это лучше уточнить заранее.



Чтобы сделать максимально красиво, используйте мокапы. Скриншот можно показать на экране телефона или ноутбука — это часто используют на лендингах.



Если у вас много мелких скриншотов или надо показать переход из одного состояния в другое, делайте коллаж.

