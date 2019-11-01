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Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно
01.11.2019
ПАВЕЛ МОЛЯНОВ

Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно

Скриншот, как и фотография, — это отличная иллюстрация. Они пригодятся в самых разных ситуациях:

  • Объяснить процесс. Пишем инструкцию — показываем читателю, куда нажимать или что должно произойти.
  • Показать пример. Рассказываем про поведение людей в соцсетях — делаем скриншоты комментариев и диалогов.
  • Показать цифровой продукт. Рекламируем сервис, пишем обзор игры или делаем портфолио дизайнера — на помощь снова приходят скриншоты.
Сделать хороший скриншот не сложно. Достаточно следовать рекомендациям, которые мы собрали в этом уроке. Отдельное спасибо нашему главреду Роме Морицу — большинство советов собирал он.
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Не перегружайте

Это относится в первую очередь к руководствам. Не надо иллюстрировать то, что не нуждается в объяснении.

Вот вы объясняете, как пользоваться сервисом. Пишете: «Для начала вам надо зарегистрироваться». Не надо делать скриншот главной страницы сайта со стрелочкой к кнопке «Регистрация».
Не делайте скриншоты для очевидных шагов
Если на сайте все нормально с интерфейсом, читатель и сам без труда найдет эту кнопку. Такой скриншот ничего не проиллюстрирует, он просто занимает место и уменьшает шанс, что пользователь дочитает гайд до конца.

Сюда же относятся скрины установки программ, где автор каждое нажатие на кнопку ОК удостаивает отдельного скрина. Не надо так.

Иллюстрировать надо только значимые этапы — те, где пользователю нужно что-то сделать, выбрать, настроить. Где он может ошибиться. Или если интерфейс приложения настолько сложный, что без стрелочек не разобраться.
Скриншот стоит делать, если интерфейс сложный и дальнейший шаг неочевиден для читателя

Показывайте только важное

В скриншотах, как и в тексте, есть важная информация, а есть вода и мусор. Чем больше перед глазами мусора, тем тяжелее понять, куда надо смотреть, что делать и что вообще тут происходит.

Поэтому, наша задача — оставить только важное, а все остальное убрать.

Показывайте только часть экрана

Предположим, мы хотим показать интерфейс приложения для чтения книг. Делаем скриншот:
Плохой скриншот — слишком много лишних деталей
Но зачем здесь рабочий стол? Зачем ярлыки других приложений? И зачем читателю знать о вашей папочке с порнушкой?

Мало того, что мы захламили скриншот кучей мусора, так мы еще и уменьшили размер важной информации. Интерфейс приложения тяжело разглядеть без увеличения — окно слишком маленькое.

Выход простой. Скриним только нужную область — окно приложения.
Хороший скриншот — ничего лишнего, только окно приложения
Если мы будем писать не обо всем окне, а только о его части, то сузим область еще сильнее. Например, если мы хотим показать чей-то комментарий на сайте или конкретный пост, лучше заскринить только его, а все остальное убрать.
Хороший пример скриншота — ничего лишнего, только контент, о котором идет речь
Но не надо фанатично обрезать все, до чего можете дотянуться. Если вырезать слишком много, читатель запутается:
Плохой скриншот — слишком маленькая область захвата, непонятно, что тут происходит
Здесь непонятно, где вообще искать эту кнопку. Пользы от такой иллюстрации чуть меньше, чем нисколько.

Лучше заскринить весь сайт и стрелочкой показать нужное место:
Хороший пример скриншота — понятно, где искать нужный элемент интерфейса

Удаляйте лишнее

В выделенную область тоже может затесаться какая-то бесполезная муть, которая отвлекает внимание от важного. Например, рекламный баннер, панель ваших закладок в браузере или прыгающие кнопки обратного звонка.
Плохой скриншот — слишком много мусорных элементов, которые не нужны пользователю
Все это тоже стоит убрать. Если работаете в браузере — можно открыть исходный код страницы и удалить лишние панельки, всплывающие окна и прочее. Если в десктоп-приложении — затереть в Фотошопе.

Рекламные блоки тоже стоит скрыть. Во-первых, они обычно яркие и перетягивают внимание на себя. Во-вторых без них на экране помещается больше полезной информации.

Для скриншотов удобно иметь отдельный браузер без закладок и плагинов. Можно скринить окно целиком — получается симпатично и без мусора.
Хороший пример скриншота — скрыли все лишнее, теперь ничего не отвлекает внимание
Но не переборщите — интерфейс должен остаться узнаваемым. Если замазать в Фотошопе слишком много, читатель может запутаться.

Не мельчите

Если у вас большой монитор, элементы интерфейса могут быть слишком маленькими, и читателю будет трудно прочитать скриншот.
Плохой скриншот — все кнопки слишком мелкие, тяжело разобрать
Лучше не разворачивайте окна на весь экран — наоборот сужайте их настолько, чтобы всю информацию можно было легко разобрать.
Хороший скриншот — окно небольшое, за счет этого видно все элементы интерфейса

Используйте акценты и указатели

Помните урок про управление вниманием? Люди в первую очередь смотрят на контрастные элементы. Помогите им увидеть важное — выделите его визуально.
Способы создать акценты на скриншотах% рамки и стрелки
Способы создать акценты на скриншотах: маркеры и затемнение
Все это можно сделать в Фотошопе или в специальных программах-скриншотерах (о них расскажем в конце урока).

Способ для ленивых. Акцент в тексте можно сделать, если просто выделить нужное слово или предложение, а потом заскринить.
Еще один способ сделать акцент на скриншоте — выделить текст
Кроме этого, на скриншот можно добавить комментарии, пояснения или цифры — чтобы показать, в каком порядке надо нажимать на кнопки. Например, это удобно делать, когда вы разбираете интерфейс приложения и расписываете, какой элемент за что отвечает.

Делайте аккуратно

Иногда бывает, что компания потратила сотни тысяч на красивый сайт и модные шрифты, а потом впихивает туда что-то такое:
Неаккуратный скриншот, который испортит впечатление о сайте
Иллюстрации — часть дизайна страницы. Они должны быть нормальными: аккуратными, с хорошим разрешением и высоким качеством.

Сделать профессиональную фотографию или рисунок — дорого и сложно, тут простительны полумеры. Но сделать опрятный скриншот может любой человек за несколько минут. И для этого не нужен дорогой софт и аппаратура.

Следите, чтобы на скриншотах не было обрезанных кусков контента: рамок, кнопок, текста и так далее.

Плохой скриншот — много мусора
Этого можно избежать, если аккуратно выбирать область захвата или настроить размер окна так, чтобы скрыть лишнее. В крайнем случае — затереть ластиком в Фотошопе.

Сюда же относятся кривые стрелочки в Пеинте, неаккуратные коллажи, несимметричные рамки и прочее. Потратьте час и разберитесь, как работать с Фотошопом или любым другим графическим редактором. Вам не нужно быть гуру — для обработки скриншотов хватит самых основ.

Тем более, что в большинстве программ-скриншотеров уже есть все нужные инструменты: стрелочки, ластики, маркеры, тени и прочее.
Делайте скриншоты в максимально возможном разрешении. Сжать большое изображение легко, а растянуть маленькое без потери качества уже не получится. Помните, что некоторые люди уже пользуются 4к мониторами — и скриншот 600х400 точек будет для них неприлично мал.

Убирайте конфиденциальные данные

Есть информация, которую показывать нельзя:

  • Персональные данные пользователей: номер паспорта, ФИО, электронная почта
  • Сведения, связанные с профессиональной деятельностью: врачебная тайна, тайна переписки и так далее. Сюда же относятся имя или аватарка человека, с которым вы вели личную переписку
  • Сведения, связанные с коммерческой деятельностью: номера транзакций, переводов, счетов и так далее.

Если вы делаете скриншот переписки или интерфейса личного кабинета, там будет много конфиденциальной информации. Ее нужно спрятать: замылить, закрыть плашкой, стереть ластиком или запикать звездочками через исходный код.

Способы спрятать конфиденциальную информацию на скриншоте
Можно сделать изящнее — заменить информацию на фейковую в духе «Вася Пупкин». Ну или указать свои данные, сами на себя вы вряд ли будете подавать в суд.
Что можно показывать

То, что находится в свободном доступе. На скриншоте сайта необязательно замазывать телефон компании и имена менеджеров. В скриншоте комментария на ВиСиРу не надо скрывать имя человека — его и так все видят.

Придерживайтесь единого стиля

Не надо придумывать несколько разных обозначений для одних и тех же вещей. Решили ставить акценты красными стрелочками и рамками — не надо добавлять еще и зеленые.
Плохой скриншот — разные стили акцентов могут запутать читателя
Во-первых, это выглядит неаккуратно.

Во-вторых, читатель может напридумывать себе несуществующих закономерностей. Например, он решит, что зеленые стрелки — это то, куда надо нажать, а красные — куда не надо.

Ну а если такие закономерности все же существуют, то объясните их читателю в начале статьи или в подписи к скриншоту.

Учитывайте дизайн

Если сделать скриншот интерфейса с белым фоном, он смажется с вашим текстом. Посмотрите, здесь не видно границы — непонятно, где закончились слова автора и началась иллюстрация.
Скриншот текста, которые сливается с окружением
Чтобы такого не было, к скриншотам добавляют рамку или тень. Или делают скриншот всего окна — тогда рамки окна служат рамками скриншота.
Скриншот текста с рамкой уже не сливается с окружением
Но при этом стоит учитывать дизайн сайта, на котором вы будете размещать текст со скринами. Кто-то публикует все изображения как есть, а кто-то через css добавляет рамки или тень. А у кого-то правила оформления скриншотов вообще прописаны в редполитике или брендбуке, а мы со своими тенями лезем.

Если мы сделаем свою рамку, а потом движок сайта добавит свою, получится некрасиво.
Скриншот с двумя рамками — одна родная, вторую добавили через css
Поэтому заранее узнайте, как подготовить скриншот к публикации.

Используйте мокапы

Мокап — это фотография или рендер ноутбука, телефона, книги, плаката, упаковки и так далее. В нем обязательно есть пустое место, куда можно вставить свой скриншот — и получится красивое изображение. Как будто мы сфоткали экран с открытым приложением.

Чаще всего мокапы используют для демонстрации продукта: в кейсах, лендингах и презентациях.
Мокап ноутбука со скриншотом
Еще их можно использовать в качестве рамок. Например, если сделать скриншот экрана телефона, читатель может не сразу сообразить, что именно мы ему показываем. Если мы «наложим» этот снимок на мокап телефона, иллюстрация станет нагляднее и аккуратнее.
Скриншот в мокапе получается красивее и нагляднее
Чаще всего мокапы делают для Фотошопа. Вы просто скачиваете PSD-файл, открываете его, вставляете на нужный слой скриншот — и готово.

Вот несколько мест, где их можно бесплатно скачать:


Или вот сервис, на который надо загрузить скриншот с телефона, выбрать устройство, и он бесплатно сделает мокап — mockuphone.com.

Но вообще, достаточно вбить в Гугл что-то вроде «mockup free macbook» — и найдете десятки вариантов.

Делайте коллажи

Коллаж — это несколько изображений, объединенных в одно. Их удобно использовать, чтобы:

  • Показать несколько вариантов. Например, мы пишем обзор игры и делаем коллаж с разными персонажами, за которых можно играть.
  • Сравнить что-то. Правильно-неправильно, до-после, хорошо-плохо и так далее.
  • Показать процесс. Например, в инструкции нам надо показать, что после нажатия на кнопку откроется всплывающее окно. Вместо того, чтобы делать несколько иллюстраций, можно сделать коллаж и сэкономить место.
  • Собрать в кучу много мелких изображений, например, отзывы о продукте или ошибки на сайте.
Коллаж позволяет в одну иллюстрацию уместить несколько этапов большого действия

Про скринкасты

Скринкаст — это запись происходящего на экране. Можно публиковать в виде видео или гифки.

Советы для скринкастов те же самые, что и для скриншотов. Единственное отличие — их тяжелее обрабатывать, особенно без опыта и на слабом железе. Поэтому надо уделить немного больше времени подготовке — заранее настроить размер окна, скрыть все лишнее и продумать примерный сценарий.

Чем делать скриншоты

Конечно, можно по старинке нажимать Принт Скрин и вставлять скриншот в Пейнт, чтобы его сохранить. Но лучше использовать специальные приложения — скриншотеры.

В них можно сразу выделить область снимка, тут же обработать сделанный скриншот: дорисовать к нему стрелки, затереть лишнее и так далее.

Вот несколько проверенных приложений, которыми мы пользовались и остались довольны:

  • Ashampoo Snap за $20 — наш любимый скриншотер. Удобный, умеет писать скринкасты. Работает только на Винде.
  • Бесплатный Joxi.
  • Snagit за $50 — не сильно опережает по функционалу Ashampoo, но стоит в 2 раза дороже. Зато работает на маке.

Для скринкастов можно использовать бесплатную кроссплатформенную OBS. С нее же можно стримить, если вы вдруг планируете этим заниматься.

На макОС есть удобный встроенный инструмент для скриншотов. На нем можно выделить область или целое окно — оно сразу будет с красивой тенью. Стрелочки можно дорисовать в Фотошопе или Скетче. Все иллюстрации к этому уроку сделаны именно таким способом. Скринкасты оно тоже умеет делать.

На смартфонах есть предустановленные инструменты для создания и обработки скриншотов и скринкастов, поэтому даже устанавливать ничего не надо.

Все это, только кратко

Не перегружайте текст сотней бессмысленных скриншотов в духе «нажмите кнопку ОК». Иллюстрируйте только важное и непонятное.

Убирайте со снимка все лишнее:рабочий стол, закладки из браузера, рекламные блоки и так далее.

Следите, чтобы информацию со скриншота можно было считать без микроскопа. Уменьшайте окно приложения, чтобы все части интерфейса находились поближе друг к другу, и не было бесполезных пустых зон.

Выделяйте акцентами то, на что хотите обратить внимание читателя.

Придерживайтесь единого стиля акцентов. Используйте стрелочки только одного цвета, чтобы не путать людей.

Делайте аккуратно. Подготовить красивый скриншот — дело 1-2 минут. Зато он сразу улучшит первое впечатление о вашем продукте, тексте или издании.

Скрывайте конфиденциальную информацию: имена людей из личной переписки, номера транзакций, персональные данные пользователей и так далее.

Учитывайте дизайн площадки, для которой пишете. Белые скриншоты смазываются с белым фоном — надо добавить рамку. Иногда сайты добавляют рамки с помощью css, а иногда это надо сделать в графическом редакторе — это лучше уточнить заранее.

Чтобы сделать максимально красиво, используйте мокапы. Скриншот можно показать на экране телефона или ноутбука — это часто используют на лендингах.

Если у вас много мелких скриншотов или надо показать переход из одного состояния в другое, делайте коллаж.

Ваши вопросики, сэр

Что можно использовать кроме Фотошопа?

Вообще подойдет любой графический редактор. Просто на некоторых работать со скриншотами удобнее, чем в других.

Если у вас мак, можно использовать Скетч, он быстрее. Если Винда, то все инструменты для обработки скриншотов есть в Ashampoo Snap.

Но Фотошоп все-таки освойте, полезная штука. Например, в нем можно за 10 секунд сделать гифку из видео.

Вы пишете, что не надо перегружать статьи. А сколько скриншотов на 1000 знаков текста будет нормально?

Нет никакой нормы. Где-то нужно написать 1000 знаков текста и показать один скриншот. А где лучше написать 5 слов и показать 10 скриншотов. Все индивидуально и зависит от задачи.

И помните, что если какую-то информацию можно удалить без потери смысла и информативности — лучше это сделать. Чем короче материал, тем больше людей его прочитает и поймет.

Как сделать длинный скриншот целой веб-страницы для портфолио?

У Joxi есть плагин для Хрома, который умеет это делать. Только заранее зайдите в код страницы и удалите всякие колбеки, чаты и прочие элементы, которые зафиксированы на экране.

В Ashampoo Snap тоже есть такой инструмент.

Если вы по какой-то причине не можете пользоваться этими сервисами, можно сделать скриншот каждого экрана, а потом склеить их в Фотошопе.

Вы пишете, что можно отредактировать страницу через исходный код? Это как?

Кликните правой кнопкой мыши по элементу, который хотите поменять или удалить, чтобы вызвать контекстное меню, и откройте редактор исходного кода. В Хроме это называется «Посмотреть код», в Сафари — «Проверить объект».
Редактор код в браузере Сафари
Удалите или отредактируйте кусок html-кода и закройте редактор. Вуаля — теперь можно делать скриншот.

Если обновить страницу или перейти на другую, изменения пропадут.

Чтобы таким заниматься, надо понять хотя бы самые основы HTML и CSS.

А разве я имею право редактировать чужие сайты?

Вы не изменяете код сайта, который лежит на сервере. Вы изменяете только код, который сохранен у вас на компьютере. Остальные люди эти изменения никогда не увидят.

Это то же самое, что скачать из интернета фотографию и дорисовать к ней усы. У вас будет фотка с усами, но на сайте все остается как было.
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