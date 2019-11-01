Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно

Конечно, можно по старинке нажимать Принт Скрин и вставлять скриншот в Пейнт, чтобы его сохранить. Но лучше использовать специальные приложения — скриншотеры.
В них можно сразу выделить область снимка, тут же обработать сделанный скриншот: дорисовать к нему стрелки, затереть лишнее и так далее.
Вот несколько проверенных приложений, которыми мы пользовались и остались довольны:
- Ashampoo Snap за $20 — наш любимый скриншотер. Удобный, умеет писать скринкасты. Работает только на Винде.
- Snagit за $50 — не сильно опережает по функционалу Ashampoo, но стоит в 2 раза дороже. Зато работает на маке.
Для скринкастов можно использовать бесплатную кроссплатформенную OBS
. С нее же можно стримить, если вы вдруг планируете этим заниматься.
На макОС есть удобный встроенный инструмент для скриншотов. На нем можно выделить область или целое окно — оно сразу будет с красивой тенью. Стрелочки можно дорисовать в Фотошопе или Скетче. Все иллюстрации к этому уроку сделаны именно таким способом. Скринкасты оно тоже умеет делать.
На смартфонах есть предустановленные инструменты для создания и обработки скриншотов и скринкастов, поэтому даже устанавливать ничего не надо.